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Kemalpaşa'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 14 Gözaltı

Kemalpaşa'da Husumetli Aileler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 14 Gözaltı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan av tüfekli ve bıçaklı kargaşada bir kişi yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan av tüfekli, bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.T., elindeki av tüfeğiyle etrafa bağırarak ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdı. Kavga esnasında B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçağa ve F.T.'nin elinde olan av tüfeğine el konuldu.

14 gözaltı

Öte yandan, kavgada kolundan hafif yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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