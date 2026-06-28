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Kemaliye'de bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi koruma altına alındı

Kemaliye'de bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi koruma altına alındı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde devriye gezen güvenlik güçleri tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan yeni doğmuş dağ keçisi yavrusu, karakolda beslenip koruma altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde devriye gezen kolluk kuvvetleri tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan yeni doğmuş dağ keçisi yavrusu, ekiplerin şefkatiyle hayata tutundu. Yavru dağ keçisi, beslenip koruma altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Taş Yolu mevkiinde önleyici kolluk devriyesi icra eden güvenlik güçleri, yol kenarında hareketsiz yatan yeni doğmuş bir dağ keçisini fark etti. Kontrol edilen yavru dağ keçisinin herhangi bir yarasının bulunmadığı, yeni doğduğu için yürümekte güçlük çektiği anlaşıldı.

Sürüye rastlanmayınca karakola götürüldü

Ekipler, yavrunun annesinin veya ait olduğu sürünün yakınlarda olabileceği ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Herhangi bir dağ keçisi sürüsüne rastlanmaması üzerine, savunmasız durumdaki yavru keçi muhafaza altına alınarak karakola götürüldü. Burada görevli personel tarafından özenle beslenen ve ilk bakımı yapılan yavru dağ keçisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verildi.

Geceyi karakolun güvenli ortamında geçiren yavru, sabah saatlerinde DKMP ekiplerine teslim edildi. Yavru dağ keçisi, veteriner kontrolü ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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