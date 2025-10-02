Haberler

Kemaliye'de Asayiş ve Yol Kontrol Uygulaması

Kemaliye'de Asayiş ve Yol Kontrol Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve yol kontrol uygulamasında 98 araç ve 121 şahıs sorgulandı. Uygulamada çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 39 bin 521 TL idari para cezası kesildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince asayiş ve yol kontrol uygulaması yapıldı.

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde, eşzamanlı olarak 3 karakol tarafından asayiş ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; 98 araç ve 121 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan uygulamada da; 53 araç ve 69 şahıs kontrol edildi. 1 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18.677 TL, 1 şahsa sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 18.677 TL, 1 şahsa muayenesiz araç kullanmaktan 2.167 TL olmak üzere toplam 39 bin 521 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.