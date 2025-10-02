Kemaliye'de Asayiş ve Yol Kontrol Uygulaması

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince asayiş ve yol kontrol uygulaması yapıldı.

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde, eşzamanlı olarak 3 karakol tarafından asayiş ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; 98 araç ve 121 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan uygulamada da; 53 araç ve 69 şahıs kontrol edildi. 1 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18.677 TL, 1 şahsa sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 18.677 TL, 1 şahsa muayenesiz araç kullanmaktan 2.167 TL olmak üzere toplam 39 bin 521 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN