Haberler

Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 26'ncı gününde devam ediyor

Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 26'ncı gününde devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker Parlak'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri 26'ncı gündür drone, bot ve araçlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit ırmağında kaybolan genci arama çalışmaları 26'ncı gününde de aralıksız devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedenine 7'nci gün Kale Boğazı mevkiinde ulaşılmıştı. Ekipler kayıp İlker Parlak'ın (21) bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 26'ncı gününde polis, jandarma ve AFAD ekipleri dron ile ırmak yatağında tarama faaliyetlerini sürdürdü. Oğuz Kale'yi bulan emniyet müdürlüğü dron ekibi de bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda bölgede 4 dron, 4 bot ve 13 araç görev yapıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ölüme böyle gitti
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti