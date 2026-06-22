Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 26'ncı gününde devam ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit ırmağında kaybolan genci arama çalışmaları 26'ncı gününde de aralıksız devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedenine 7'nci gün Kale Boğazı mevkiinde ulaşılmıştı. Ekipler kayıp İlker Parlak'ın (21) bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 26'ncı gününde polis, jandarma ve AFAD ekipleri dron ile ırmak yatağında tarama faaliyetlerini sürdürdü. Oğuz Kale'yi bulan emniyet müdürlüğü dron ekibi de bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda bölgede 4 dron, 4 bot ve 13 araç görev yapıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı