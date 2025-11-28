Kefken açıklarında KAIROS tankerinde yangın: 25 personel güvende

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorski limanına seyreden ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumunun iyi olduğunu, denizcilerin tahliyesi için kurtarma unsurlarının sevk edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'nın Novorski limanına seyreden KAIROS tankerinde çıkan yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA