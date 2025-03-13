Kediye vicdansızca attığı tekme cezasız kalmadı
Isparta'da 24 yaşındaki şahsın pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kediye tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ekipler harekete geçti. Kısa sürede yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Isparta'da Yedişehitler Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki B.Y. pitbull cinsi köpeğiyle yürürken yanına yaklaşan kediye tekme attı. Vahşet anları B.Y'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin altından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.