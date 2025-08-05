14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
Samsun'un Atakum ilçesinde kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan toprak zemine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, yaralandı.
Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğu, kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattaki balkondan düştü.
KEDİSİNİ YAKALAMAK İSTERKEN 5. KATTAN DÜŞTÜ
Atakum ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yer alan 7 katlı bir apartmanda oturan Z.E.A. isimli kız çocuğu, kedisini yakalamaya çalıştığı sırada 5'inci kattaki dairesinin balkonundan toprak zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa