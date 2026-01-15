Kavgada hayatını kaybeden Hakan Çakır davasında gerginlik
Ankara'nın Keçiören ilçesinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır ile ilgili davanın duruşması sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada, duruşma sonrası mağdur ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı.
Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa