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Keçiören'de Ters Yöne Giren Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Keçiören'de Ters Yöne Giren Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde ters yöne giren bir aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ters yöne giren aracın başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Keçiören ilçesinin Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ters yönden giden bir araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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