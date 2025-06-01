Keçiören'de Sürücü Direksiyon Başında Bayıldı

Keçiören'de Sürücü Direksiyon Başında Bayıldı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir sürücü, direksiyon başında baygınlık geçirerek kısa süreli paniğe neden oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir sürücü, direksiyon başında baygınlık geçirdi. Bayılırken ayağı fren pedalında olan ve kendine gelince hemen aracı durduran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Keçiören'de bir sürücünün direksiyon başında bayılması kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir adam aracıyla ana yola çıkmak üzereyken baygınlık geçirdi. O sırada ayağı fren pedalında olan sürücü bir süre sonra kendine geldiğinde ayağını frenden çekince araç bir miktar ilerledi. Durumu fark eden sürücü, hemen el frenini çekerek aracı durdurdu. Şahıs ardından çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla aracı yol kenarına çekerken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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