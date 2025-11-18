Keçiören'de Drift Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde drift yapan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K., gece saatlerinde aracıyla bir yolda drift yapmaya başladı. Drift yapmasında rahatsız olan mahalleli uyarılarda bulundu. Sürücü M.A.K., kendisini uyaranların üzerine aracını sürerek onları ezmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Olay yerinden kaçan M.A.K., polis ekibi tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü M.A.K.'ın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, Karayolları trafik kanununun ilgili maddelerine istinaden 4 ayrı idari para cezası kesildi.

Polis ekibi tarafından gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA