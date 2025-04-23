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Keçiören Alışveriş Merkezinde Kavga Çıktı

Keçiören Alışveriş Merkezinde Kavga Çıktı
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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında yaşanan kargaşa, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın sebebi henüz belli değil.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında vatandaşlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yemek katında vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, kavgayı alışveriş merkezindeki diğer vatandaşlar ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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