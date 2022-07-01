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Kazım Yılmaz: "Polisimizin yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazım Yılmaz: 'Polisimizin yanındayız'

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Çarşamba Ticaret Borsası yönetimine kahvaltı verildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen kahvaltıda konuşan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ev sahipliklerinden ötürü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ve Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti. Emniyet teşkilatının her zaman yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Çarşamba'nın güvenliğini ve huzurunu sağlayan emniyet güçlerine, gayretli çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak Çarşambamız için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ise göreve geldiği günden bu yana Çarşamba'ya sundukları hizmet ve katkılardan bahsederek, "Çarşamba, her açıdan Türkiye'mizin en güzide ilçelerinden birisi. Hizmete geldiğimiz zamandan itibaren, emniyet güçleri olarak ilçemize hizmet ediyor, güveni ve huzuru temin etmeye gayret ediyoruz. İlaveten halka hizmet etmenin bir ekip işi olduğunu biliyor ve bu süreçte emniyet ekiplerimizi bir aile olarak görüyor, onların huzuru ve çalışma şartları için de personelimizi daima gözetiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğine ayrıca Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Samet Aydın ve Devriye Ekipleri Amiri Emin Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan ve Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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