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Kazdağları Yangınında Tutuklama

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı Yalama kapısı mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yangına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı Yalama kapısı mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yangına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yalama Kapısı mevkisinde 30 Ağustos'ta saat 11.45 sıralarında meydana gelen orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda yangını çıkardığı iddia edilen M.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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