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Kazdağları'nda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kazdağları'nda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Balıkesir Edremit'te Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına 9 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. Kadıköy'de dumanlar azalırken, Yolören'de söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir köy evi zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kadıköy mevkinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının ilk dakikalardaki enerjisi düşerken, sayısı artan itfaiye ve orman ekibi ile mücadele de arttı.

Kazdağları eteklerinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınında ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibinin katılması ile yangının enerjisi düşerken, ormanlık alanda mücadelede devam ediyor. 9 uçak ve 6 helikopterin de görev aldığı çalışmalarda yangının ilk çıkış noktası olan Kadıköy mevkinde artık dumanlar gözükmezken, Yolören mevkinde yangını tamamen durdurmak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yangında arı deposu olarak kullanılan bir köy evinin yangından etkilendiği ve kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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