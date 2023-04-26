Kazayı görüp yardım amaçlı durdu, hastane yolunda kandan etkilenip o da kaza yaptı Kaza yapan iki yaralıyı hastaneye götüren araç sürücüsü kandan etkilenerek fenalaştı.

Kazayı görüp yardım amaçlı durdu, hastane yolunda kandan etkilenip o da kaza yaptı

Kaza yapan iki yaralıyı hastaneye götüren araç sürücüsü kandan etkilenerek fenalaştı. Sürücü karşı şeride geçtikten sonra gelen araca çarptı. Ardından ise kaldırıma çıkıp trafik levhası ve kaldırım kenarında bulunan kalın demiri söktükten sonra iş yeri duvarına çarparak durdu.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yardım için aldığı yaralıları hastaneye götürmek isteyen araç sürücüsü kandan fenalaşınca, karşı şeride geçerek gelen araca çarptı. Sonra kaldırıma çıkıp trafik levhası ve kaldırım kenarında bulunan kalın demiri söktükten sonra iş yeri duvarına çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Yaşanan ayrı bir trafik kazasındaki 2 yaralıyı yardım amaçlı hastaneye götürmek için alan Tarık E. idaresindeki 10 KH 987 plakalı araç sürücüsü yol güzergahında kandan etkilenerek fenalaşması üzerine karşı şeritte gelmekte olan Mustafa Ç. idaresindeki 10 LL 977 plakalı otomobile hafif şekilde çarptı ve trafik levhasını söktükten kaldırıma ve iş yeri duvarına çarparak durdu. Ana arterdeki trafiğin durmasına neden olan kazaya, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Araçta bulunan 2 yaralı itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücü ve hastaneye giderken ayrı kaza yapan 2 yaralıya ise sağlık ekiplerine müdahale etti. Fenalaşan araç sürücü ise otomobil içinde uzun süre kendine gelemezken, alkollü olduğu ileri sürüldü. Maddi hasarlı ve şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.