Son dakika haberi: Trafik polislerinin kazaya karışan sürücü ile imtihanı... İkna edebilmek için dakikalarca dil döktüler Önce çekici istedi, sonra kendim çekerim deyip aracını kenara aldı 'Benim bir şeyim yok, önemli olan araba' diyen sürücü bir süre sonra 'Benim belim ağrıyor.

Trafik polislerinin kazaya karışan sürücü ile imtihanı... İkna edebilmek için dakikalarca dil döktüler

Önce çekici istedi, sonra kendim çekerim deyip aracını kenara aldı

'Benim bir şeyim yok, önemli olan araba' diyen sürücü bir süre sonra 'Benim belim ağrıyor. Ne yapayım' diye sordu

Olay yerine gelen ambulans sürücüyü beklerken o polise dert yanmaya devam etti

Aracının derdine düştü, ambulansa binip gitmek istemedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, hem karşısındaki sürücüye hem de trafik polislerine zor anlar yaşattı. Kazanın ardından diğer araç sürücüsüyle tartışan sürücünün, kırmızı ışıkta geçtiği belirlenirken, ağzından 'ben öldüm. Bittim. Buraya nereden geldim' şeklinde sözler döküldü. Kolunda kan olmasına ve belini tutmasına rağmen yaralı olmadığını söyleyen Ender Işık, Trafik Polislerine önce yaralı olduğunu, sonra olmadığını söyleyip çekici çağrılmasını istedi.Trafik Polislerinin "Beyefendi rahatsızlığınız varsa lütfen ambulans çağıralım. Aracınızla biz ilgileniriz" demesi üzerine yaralı olduğunu belirterek ambulans çağrılmasını istedi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi ile Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki Ender Işık'ın kullandığı 34 UB 3395 plakalı otomobil, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne ilerleyen Mehmet Rehber'in idaresindeki 07 AUA 097 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Kazanın sonrası araç sürücüleri arasında tartışma yaşanması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ender Işık, sürekli diğer aracın sürücüsünü suçlarken, bir taraftan da elini başının arasına alarak 'Ben öldüm, bittim. Ben şimdi ne yapacağım. Elin arabasını nasıl ödeyeceğim' diye üzüldü. Polislerin gelmesinin ardından Ender Işık'ın kırmızı ışıkta geçtiği belirlenirken, bu kez de 'Sen durabilirdin. Gelip benim arabama çarptın' diyerek karşısındaki sürücüyü suçlamaya devam etti. Diğer araç sürücü ise suçlamaları kabul etmedi.

"Önemli olan aracım dedi"

Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, konuşmaları ve hareketleriyle trafik polislerine zor anlar yaşattı. Yaralı olup olmadığını, hastaneye gidip gitmeyeceğini soran trafik polislerine, 'benim bir şeyim yok, önemli olan araba' diyen Ender Işık, bir süre sonra 'Benim belim ağrıyor. Ne yapayım' diye sordu. Polislerin 'Biz doktor değiliz. İstersen ambulans çağıralım' demesi üzerine 'Gerek yok. İşlemler bitsin sonra bakarız' dedi.

"Kırılan camdan içeri girdi"

Araçların yol ortasında olması ve trafiği aksatması nedeniyle trafik polislerinin çekici isteyip istemediğini sorduğu Ender Işık, önce çekici istediğini söylerken, polislerin çekici çağırmalarının ardından 'Gerek yok ben aracı kendim götürürüm' dedi. Bir anda aracın kırılan camından içeri atlayan Işık, aracını yol kenarına çektikten sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek ambulans istedi. Ambulansa alınan Ender Işık, sağlık görevlisinin yanında bulunan arkadaşını ambulansa alamayacaklarını söylemesi üzerine tepki göstererek kendisinin de ambulanstan ineceğini söyledi. Ender Işık ve arkadaşı ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.