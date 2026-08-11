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Kayseri'de Alkollü ve Ehliyetsiz Engelli Sürücü Kaza Yaptı, 65 Bin TL Ceza

Kayseri'de Alkollü ve Ehliyetsiz Engelli Sürücü Kaza Yaptı, 65 Bin TL Ceza
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duyma ve konuşma engelli E.K. idaresindeki otomobil, şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası kaçan sürücü daha sonra eşiyle birlikte olay yerine geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.K.'ya 65 bin TL cezai işlem uygulandı, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duyma ve konuşma engelli sürücünün kullandığı otomobille yolcu otobüsü çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.18 promil alkollü olduğu belirlenirken, 65 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında duyma ve konuşma engelli E.K.'nın kullandığı 38 AJK 246 plakalı otomobille K.O. yönetimindeki 07 BFM 181 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından E.K. otomobili de bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Bir süre sonra E.K. eşi ile birlikte kaza yerine gelirken, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.'nın ehliyetinin bulunmadığı ve 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. E.K.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 65 bin TL cezai işlem uygulanırken, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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