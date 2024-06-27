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Kazara ateş alan silahla eniştesini vurdu

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir şahıs, kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu eniştesini vurdu. Yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kazara ateş alan silahla eniştesini vurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir şahıs, kurcaladığu silahın kazara ateş alması ile eniştesini vurdu. Yaralanan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y., eniştesi K.K. ile birlikte sohbet ederken eline aldığı silahı kurcalamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun, K.K.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan K.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, İ.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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