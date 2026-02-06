Haberler

Kazakistan'da organize suç gruplarına yönelik operasyonda 20 gözaltı

Güncelleme:
Kazakistan'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Organize suç gruplarına yönelik operasyonlar Almatı ve Çimkent başta olmak üzere 6 bölgede gerçekleştirildi. Ele geçirilenler arasında silah, uyuşturucu ve büyük miktarda nakit para bulunuyor.

Kazakistan'ın 2 şehir ve 6 bölgesinde organize suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesiyle yasa dışı silah ticareti ve silah bulundurma, şantaj, çalınan araçları yasallaştırma ve diğer suçlara karışan organize suç gruplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların Almatı ve Çimkent şehirlerinin yanı sıra Aktöbe, Almatı, Doğu Kazakistan, Cambıl, Abay ve Cetisu bölgelerinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10'u geçici gözaltı merkezlerine konuldu. Arama çalışmaları sırasında şüphelilerden silah, mühimmat, uyuşturucu maddeleri ve büyük miktarda nakit paranın yanı sıra diğer maddi deliller ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

