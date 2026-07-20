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Kazakistan'da 19 noktada orman yangını

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Kazakistan'da Semey ve Ertis Ormanları ile Bayanaul Milli Parkı'nda 19 noktada çıkan yangınlar, helikopter ve iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının yıldırımdan kaynaklandığı belirlendi.

Kazakistan'da devlet ormanı koruma alanı olan Semey Ormanı ve Ertis Ormanı ile ülkenin ilk milli parkı Bayanaul'da toplam 19 noktada orman yangını çıktı.

Kazakistan, yaz sıcaklarının etkisiyle birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Abay Bölgesi'ndeki devlet ormanı koruma alanı olan Semey Ormanı ile Ertis Ormanı'nda ve ülkenin ilk milli parkı Bayanaul'da toplam 19 noktada orman yangını çıktı. Alevlere bir helikopter, üç traktör ve diğer iş makineleriyle müdahale edildi. İlk incelemelere göre; yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı etkileyen yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Yetkililer, yangınların daha geniş alanlara sıçramaması ve tamamen söndürülmesi için müdahalenin devam ettiğini açıkladı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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