-Kazada şehit olan uzman çavuş memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Osmaniyeli Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın naaşı ilk olarak Kadirli ilçesi Kümbet köyünde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.

Kadirli Kümbet Şehit Mustafa Kemal Şan İlkokulu önünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kümbet Köyü Aile mezarlığına defnedildi. Törene Vali Erdinç Yılmaz, askeri erkan, şehidin annesi Reşidiye Aykanat, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık 2 yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.