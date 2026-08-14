Haberler

Motosiklet kazasında ölüm: Kaçan sürücü yakalandı

Motosiklet kazasında ölüm: Kaçan sürücü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde H.M. yönetimindeki motosiklet, hatalı geri dönüş yapan K.B.'nin aracına çarpmamak için manevra yapınca aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan H.M. hastanede hayatını kaybetti. Kaçan sürücü K.B., güvenlik kameraları sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan ve ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza sonrası olay yerinden kaçan ve kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.M., idaresindeki 03 AIN 487 plakalı motosiklet aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü H.M. ağır yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan H.M., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde olayın seyri değişti. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, K.B. idaresindeki bir aracın cadde üzerinde geri geri gelerek aniden dönüş yaptığını belirledi.

Dönüş yapan araca çarpmamak için kontrolden çıkan motosikletin kayarak direğe çarptığı tespit edildi. Kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı belirlenen araç sürücüsü K.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan kazada, sürücünün hatalı dönüş yaptıktan sonra motosikletin geldiği ve hızlıca direğe çarptı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'ye fırtına geliyor
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

Yavaş sessizliğini bozdu! Kulisleri sarsan iddiaya ilk ağızdan yanıt