Kazada ölen aynı aileden 4 kişi defnedildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğu gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

Bozova-Şanlıurfa kara yolunun Bozova ilçesi yakınlarında dün yaşanan kazada Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Çerçi ailesinin cenazeleri, yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Bozova ilçesine götürüldü. Kalabalık tarafından gözyaşları içerisinde karşılanan cenazeler, Hacı Güli Gül Camii'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı