Kazada Hayatını Kaybeden Zühtü Ataş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Karaman'da gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden traktör sürücüsü Zühtü Ataş, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsü yaşlı adam toprağa verildi

KARAMAN - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden traktör sürücüsü Zühtü Ataş son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı Audi marka otomobil, Zühtü Ataş yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktörün parçalandığı kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zühtü Ataş için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Ataş'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Zühtü Ataş, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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