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Kazada Hayatını Kaybeden Hemşire Şengül Ayyıldız İçin Anma Töreni Düzenlendi

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İstanbul Küçükçekmece'de bir trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız için çalıştığı sağlık ocağı önünde basın açıklaması yapıldı. Sevenleri ve mahalle sakinleri, olayın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı.

Hemşire Şengül Ayyıldız'ın sevenleri sağlık ocağı önünde basın açıklaması yaptı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de kazada hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız için, çalıştığı sağlık ocağı önünde mahalle sakinleri ve sevenleri basın açıklaması yapıp öldüğü noktaya karanfil bıraktılar.

Şengül Ayyıldız hemşire 13 Kasım Çarşamba günü Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evine doğru gittiği esnada, 19 yaşındaki E.S. isimli otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. O sırada araç, kaldırımdan yürüyen Şengül Ayyıldız'a çarpmış ve kazada hemşire Ayyıldız, hayatını kaybetmişti. Şengül Ayyıldız'ın çalıştığı sağlık ocağına gelen yakınları ve mahalle sakinleri yaptıkları basın açıklamasının ardından olayın yaşandığı noktaya giderek karanfiller bıraktı.

"Bizlerin umudu hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir"

Yaşanan olay hakkında konuşan Atakent Mahalle Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak "13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sağlık ocağından çıkıp şu anda bulunduğumuz caddedeki kaldırımdan yürümekteydi. Gün boyu şifa dağıtmış, ailesiyle buluşmak üzere evine gidiyordu. Alt caddeden Atatürk caddesi istikametine giden metro çalışmasının olduğu noktaya doğru seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek yolun sağındaki kaldırıma hızla çıkması sonucu meydana gelen faciada yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül Ayyıldız evli ve iki çocuk annesiydi. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanmıştır. Bu noktadan sonra adalet sistemi değerlendirmesini yapacak olup bizlerin umudu hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir" dedi.

Kazada Hayatını Kaybeden Hemşire Şengül Ayyıldız İçin Anma Töreni Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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