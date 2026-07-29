Kazada devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'dan meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonrası devrilen traktörün 74 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (74) idaresindeki 03 FD 664 plakalı traktör ile B.Y. (43) yönetimindeki 09 AJP 018 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü A.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı