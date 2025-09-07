3 Yaşındaki Meryem Kazada Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza 28 Ağustos tarihinde meydana geldi. Koçak köyünden Erbaa yönüne seyreden M.K. idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0909 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki Meryem Ahsen Alp (3), A.E., S.A. ve taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp durumu ağır olduğu için önce Tokat Devlet Hastanesi'ne daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan S.A. ise 4 aylık bebeğini kaybetmişti. Ağır yaralanarak tedavi altına alınan Meryem Ahsen Alp 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - TOKAT