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Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

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Bir vatandaş, ciddi bir trafik kazası sonrasında hava yastıklarının açılmaması üzerine güvenlik zaafiyeti olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Bir vatandaş, geçirdiği ciddi kazada hava yastıklarının açılmadığını belirterek duruma isyan etti. Aracı önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıklarının neden açılmadığını sorgulayan vatandaş, bu durumun güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu ve normal olmadığını ifade etti.

"ÖNDEN CİDDİ HASAR ALMASINA RAĞMEN..."

Kaza sonrası kayda aldığı videoda "Aracımla kazaya karıştım, önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıkları neden açılmadı? Bunun normal olmadığını ve güvenlik zaafiyeti olduğunu düşünüyorum" diyerek duruma isyan eden vatandaşın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVatandaş:

o kadarcık hasara hava yastığı açmadığına şükredeceğine

Yorum Beğen108
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Haber YorumlarıCevap :

Çan çin çon malı şaşırmadım. Görünüş var ama hayati özellik sağlayan işlev çalışmaz.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıRealist:

Çin malından ne beklersin... Bazı insanlar biraz ucuz diye çin arabalarını alıyor. 5 sene sonra hepsi çöp olacak...

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıkmn4083:

1990 olsun merso olsun bu oyuncaklara on basar

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıSer_hat:

Ölseydin açılırdı Bro

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıj6np5sfn9w:

bu çin malına benzemiyor bu lexus benziyor japon galiba.

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Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarımutluw can:

5n1k kuralını bilmeden haber yayınlamayın. gazeteciliğin anasını sittiniz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOnur Selimoğlu:

Bazı araçlar kemersiz açmıyor airbag. Ama iyi yönünden bak airbagler orijinal sağlığında yerinde.

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

emniyet kemerin takılı bro

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHasan Bozkurt:

Kemer takili deyilse normal

Yorum Beğen12
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