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Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücü Yakınlarının Gülüşmeleri Dikkat Çekti

Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücü Yakınlarının Gülüşmeleri Dikkat Çekti
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Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde bir panelvan otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası olay yerine gelen sürücü yakınlarının gülüşmesi dikkat çekerken, taraflar anlaşarak yollarına devam etti.

Eskişehir'de meydana gelen kaza sonrasında sürücülerin olay yerine gelen yakınların gülüşmeleri dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde 06 DS 6741 panelvan araç 26 S 8674 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu. Araçta bulunan sonrası kaza mahalline gelen sürücü yakınlarının durumla alakalı gülüşmeleri ise dikkat çekti. Taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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