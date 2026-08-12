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Otomobil Pide Fırınına Girdi: 1 Yaralı

Otomobil Pide Fırınına Girdi: 1 Yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobil savrularak pide fırınına girdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobil savrularak pide fırınına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşk mahallesi Kışla caddesi üzerinde M.N.'nin sürücüsü olduğu 38 AEZ 035 plakalı otomobil ile E.D.'nin sürücüsü olduğu 38 JH 683 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 AEZ 035 plakalı otomobil savrularak istinat duvarını yıkıp fırına girdi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken fırında ise maddi hasar oluştu. Otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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