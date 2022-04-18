Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

Osmaniye'de meydana gelen motosiklet kazasında 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de meydana gelen motosiklet kazasında 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen beldesi Büyük Tüysüz Mahallesi'nde 14 yaşındaki İbrahim Açacak, 8 yaşındaki kardeşi Hüseyin Açacak'ı da alarak motosiklete bindi. İddiaya göre İbrahim Açacak'ın kullandığı motosiklet, aşırı süratten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan iki kardeş kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Açacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı motosiklette bulunan 8 yaşındaki Hüseyin Açacak ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

Kaza yapan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Osmaniye, Türkmen, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title