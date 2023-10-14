Kaza Yapan Minibüsten Kaçaklar Çıktı

KAZA YAPAN MİNİBÜSTEN KAÇAKLAR ÇIKTI

Edirne'de polisin göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği 34 HHL 238 plakalı minibüsü takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarından bulunduğu minibüstekilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Kentin cadde ve sokaklarında süren takip sırasında minibüs, Atatürk Bulvarı üzerinde ışıkta bekleyen bir otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Minibüsün etrafını saran polis, araç sürücüsü ve 7 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler ve sürücü ile ilgili soruşturma başlatıldı.