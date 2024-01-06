Kaza yapan araçlar sulama kanalına düştü

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, karşı şeride geçen her iki araç sulama kanalına düştü.

Kaza Çorum- Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 55 ADE 907 Plakalı hafif ticari araç ile aynı güzergahta seyir halinde olan A.T.Ü. yönetimindeki 19 ACJ 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler karşı şeride geçerek sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., D.K., M.O. ve K.O. olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavi olurken, otomobil sürücüsü A.T.Ü. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.