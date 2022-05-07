Son dakika haber... Kaza sonrası suda kaybolan adamı bulmak için Ankara'dan özel ekip geldi

Kaza sonrası suda kaybolan adamı bulmak için Ankara'dan özel ekip geldi

Sualtı kameralarıyla arama çalışmaları yapılacak

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarını 10'uncu gününde Ankara'dan özel ekip bölgeye yönlendirildi.

Olur ilçesinde 10 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan araçta ebe Büşra Tosun ile annesi Sevinç Bulut'un cansız bedeni bunmuş, baba Fevzi Bulut'u ise suda kaybolmuştu. Arama ve kurtarma çalışmalarını 10'uncu gününde Bulut'u bulmak için Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik Sualtı Arama Kurtarma ekibi bölgeye takviye olarak geldi. Oltu Çayı'nda arama yapan SAK ekibi, baraj gölüne de tüplü dalış gerçekleştirdi.

Erzurum SAK ile Ankara'dan gelen SAK ekibi kazanın olduğu yerden baraj gölüne kadar ırmağı 12 kişilik ekiple arama yaparak her taşın altını kontrol ettiler.

JAK, AFAD, UMKE, ilçe jandarma komutanlığı görevlileriyle birlikte kazanın meydana geldiği noktadan itibaren Oltu Çayı'nı arayan SAK ekibi, daha sonra dalgıç elbiselerini giyerek Ayvalı Baraj Gölü'ne girdi. Yağmur sularının getirdiği çamur sebebiyle bulanıklaşan gölde tüplü dalış yapan SAK ekibi, suyun berraklaşması halinde aramalarda sualtı kameralarını da kullanmayı planlıyorlar. Bulut ailesinin yakınları ise çalışmayı yakından takip ediyor.