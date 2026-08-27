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Mersin'de Tır ile Otomobil Arasında Yol Tartışması: Cam Kırma ve Kaçma

Mersin'de Tır ile Otomobil Arasında Yol Tartışması: Cam Kırma ve Kaçma
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Mersin'in Erdemli ilçesinde D-400 karayolunda bir tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü inerek tırın camını kırdı, tır sürücüsü de otomobile çarpıp kaçtı. Her iki sürücü birbirinden şikayetçi oldu, polis inceleme başlattı.

Mersin'de tırın çarptığı otomobil sürücüsü, aracında inerek tırın camını kırdı. Tır sürücüsü de otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay, Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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