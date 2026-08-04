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Kaza sonrası 3 gündür yol kenarında bekletilen tır alevlere teslim oldu

Kaza sonrası 3 gündür yol kenarında bekletilen tır alevlere teslim oldu
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Edirne'nin Havsa ilçesinde 3 gün önce kaza yapıp yol kenarına çekilen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kül oldu. Yangında yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 3 gün önce devrilerek yol kenarına çekilen tır, bu kez çıkan yangınla tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne'de Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce trafik kazası geçirerek yol kenarına çekilen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, daha önce kazada hasar gören tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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