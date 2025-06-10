Kaz Gölü, Yeni Evlenen Çiftler İçin Doğal Stüdyo Oluyor

Kaz gölü yeni evlenen çiftler için doğal stüdyosu oldu

TOKAT - Tokat'a 39 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, doğal güzelliği ve kuş cıvıltılarıyla Tokatlı çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde doğal stüdyo haline geldi.

Pazar ilçesi sınırlarında yer alan ve kent merkezine yaklaşık 39 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, son dönemlerde yeni evlenen çiftlerin uğrak noktası haline geldi. Doğal güzellikleri ve kuş cıvıltıları eşliğinde sunduğu eşsiz manzarasıyla Kaz Gölü, çiftler için adeta açık hava stüdyosuna dönüştü. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde, Yeşilırmak Havzası üzerinde yer alan doğal tatlı su gölü, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı olarak biliniyor. Sazlıklarla çevrili gölde; leylek, balıkçıl, ördek, kaz ve angut gibi birçok kuş türü sıkça gözlemleniyor. Aynı zamanda sazan gibi tatlı su balıklarına da ev sahipliği yapan göl, biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Kaz Gölü, kuş gözlemciliği ve doğa yürüyüşü meraklılarının yanı sıra, şimdi de düğün albümleri için poz vermek isteyen genç çiftleri ağırlıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kuş göçü dönemleriyle birleşen görsel zenginlik, bölgeyi cazip hale getiriyor. Tokatlı gençler, Kaz Gölü'nün huzurlu atmosferinde albüm çekimi yaparak bu özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Doğanın sunduğu doğal ışık ve arka planla birleşen bu deneyim, profesyonel fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

"İleride çocuklarıma gösterebileceğim güzel bir ortam"

Eşiyle birlikte albüm çekimlerin doğal ortamda gerçekleştirmek istediğini söyleyen Yunus Yalabur; "Ben Tokatlıyım. Burası da doğduğum yer. Burası Kaz gölü olarak geçiyor. Eşimle de görüştük. Düğünümüz var. Biz de dış çekimimizi doğal ortamda gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki hem doğup büyüdüğümüz yer hem de ileride çocuklarıma gösterebileceğim güzel ortam" dedi.

Cennet Koçak ise "Burası kuş cenneti. Eşimle dış çekimimizi burada yapıyoruz. Gerçekten çok güzel yerler" diye konuştu.