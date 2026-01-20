Haberler

Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası

Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası
Güncelleme:
Kayseri'de sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti iddiasıyla yargılanan iş adamı M.E., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada toplam 11 sanığın yargılandığı ve çeşitli cezalara hükmedildiği mahkeme süreci sonuçlandı.

Kayserili iş adamı, sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de aralarında iş adamı M.E.'nin de aralarında bulunduğu 11 sanığın sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti iddiasıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Davada M.E. ve kardeşi D.E.'ye mahkeme heyeti 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmalarına hükmetti. Sanıklardan İ.K. ise 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerini uygulayan mahkeme sanık İ.K.'nin cezasını 16 yıl 8 aya düşürerek, tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti sanık İ.E.'ye ise indirimler sonrasında 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira para cezasına ve hükmederek, yurtdışı yasağı uygulanmasına karar verdi. Davada yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
