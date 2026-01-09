Haberler

Kayınbiraderini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Kayseri'de kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İran uyruklu iş adamı Mahdi G.'ye müebbet hapis cezası verildi, ancak iyi hal indirimiyle cezası 25 yıla düşürüldü.

27 Aralık 2024'te Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde tartıştığı kayınbiraderi Rasoul G.'yi (31) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mahdi G (40) Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu Mahdi G. savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, hem kayınbiraderi hem de amcasının oğlu olan Rasoul G. ile kardeşi gibi olduklarını belirterek, Rasoul'u kendisinin öldürmediğini intihar ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Mahdi G. hakkında müebbet hapis cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 25 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti Mahdi G. ile ilgili tehdit ve ruhsatsız silah taşımaktan dolayı ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmederek, hükmün açılanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
