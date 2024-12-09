Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin acı haberi Kayseri'de yaşayan annesine ulaştırıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düşmüştü. 6 askerin şehit olduğu kazada şehitlerden birinin de Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli (52) olduğu öğrenildi. Acı haber şehidin Kayseri'de yaşayan annesine verilirken, annesinin yaşadığı apartmana da Türk bayrağı asıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kazada şehadet mertebesine erişen Kayseri Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli ve tüm şehitlerimizin aileleri ile milletimize sabırlar diliyorum" dedi. - KAYSERİ