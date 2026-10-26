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Kayseri Yahyalı'da iddiaya göre park kavgasında bıçaklanan 1 kişi öldü

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Kayseri Yahyalı'da iddiaya göre park kavgasında bıçaklanan 1 kişi öldü
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iddiaya göre araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araç park etme meselesinden yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Derebağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre H.H.Ç. ile M.A. arasında araç park etme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ç. yanındaki bıçakla M.A.'ya saldırdı. 45 yaşındaki adam vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan M.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.H.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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