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Kayseri Talas'ta uykusuz sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı

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Kayseri Talas'ta uykusuz sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı Haber Videosunu İzle
Kayseri Talas'ta uykusuz sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde boş yolda ilerleyen otomobil, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, uykudan yeni kalktığını söyleyen sürücünün alkol testi temiz çıktı; otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde boş yolda ilerleyen bir otomobil yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Uykudan yeni kalktığını ve otomobili yeni aldığını söyleyen sürücü, "Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, boş yolda ilerlediği sırada park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yapılan alkol testinde O.E.'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Otomobili yeni aldığını ancak devrini henüz gerçekleştiremediğini belirten O.E., uykudan yeni kalktığını söyledi. Köşeyi döndüğünü ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren O.E., "Uykusuzdum. Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Ben alkolü normalde de kullanmıyorum. Alkol sevmediğim bir şey. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım. Otomobil benim ancak üzerime devrini almamıştım" dedi.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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