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Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

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Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli kaçtı Haber Videosunu İzle
Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli kaçtı
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi çıkan bıçaklı kavgada yaralandı, şüpheli olay sonrası kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, O.M. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.M. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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