Kayseri'de kaza üstüne kaza: 1'i ağır 7 yaralı

Kayseri- Sivas Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazaya müdahale etmek isteyen jandarma astsubaya ise arkadan gelen otomobil çarparken, 4 aracın karıştığı kazada toplam 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas Karayolu Gömeç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezi için gittikleri Nevşehir'den Tokat'a dönen üniversite öğrencilerini taşıyan 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü, beton karıştırma makinası taşıyan 38 YV 488 plakalı kamyonetle çarpıştı. O sırada kazayı gören ve yol güvenliğini almak için olay yerine gelen Jandarma Astsubay G.A.'ya da arkadan gelen 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay G.A. ile otobüste yaralanan 1'i şoför 4 yaralıyı ve otomobilde yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 42 AHB 441 plakalı tır da kazaya karışırken, otomobil ve kamyonet çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ