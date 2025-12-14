Haberler

Kayseri'de kaza üstüne kaza: 1'i ağır 7 yaralı

Kayseri'de kaza üstüne kaza: 1'i ağır 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Sivas Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Müdahale etmek isteyen jandarma astsubaya da otomobil çarptı. Toplamda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kayseri- Sivas Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazaya müdahale etmek isteyen jandarma astsubaya ise arkadan gelen otomobil çarparken, 4 aracın karıştığı kazada toplam 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas Karayolu Gömeç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezi için gittikleri Nevşehir'den Tokat'a dönen üniversite öğrencilerini taşıyan 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü, beton karıştırma makinası taşıyan 38 YV 488 plakalı kamyonetle çarpıştı. O sırada kazayı gören ve yol güvenliğini almak için olay yerine gelen Jandarma Astsubay G.A.'ya da arkadan gelen 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay G.A. ile otobüste yaralanan 1'i şoför 4 yaralıyı ve otomobilde yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 42 AHB 441 plakalı tır da kazaya karışırken, otomobil ve kamyonet çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

İş sadece Trump'ın emrine kaldı! İşte Venezuela'yı kuşatan dev donanma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
title