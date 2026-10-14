Kayseri Melikgazi'de unutulan sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden kıyafet çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bankın arkasında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılırken, içerisinden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir bakın arkasında duran sırt çantasını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Şüpheli çanta özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan kontrollerde, çantada kıyafetlerin bulunduğu öğrenilirken, çanta ve kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı