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Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı

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Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Hulusi Akar Bulvarı'na geçmeye çalışırken ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. Sürücünün alt geçide girmeye çalıştığı ve diğer araçların önüne çıktığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ters yöne girerek yanlış dönüş yapan bir sürücü trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarına geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı araç sürücüsü ters yöne girdi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçide girmeye çalışan sürücü, aniden diğer araçların önüne çıktı. Aracı gören sürücüler kazadan kıl payı kurtulurken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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