Kayseri Melikgazi'de sebze yüklü kamyonun kasasındaki yangın güçlükle söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sebze ve meyve yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle söndürülen yangında, kamyonun kasası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Mersin'den Kayseri'ye sebze ve meyve taşıdığı öğrenilen Y.E. yönetimindeki 33 CKN 86 plakalı kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu kamyondaki yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında kamyonun kasası küle dönerken, yangın anı cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı