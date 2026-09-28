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Kayseri Melikgazi'de oyuncak silahı okula doğrultan şahıs gözaltına alındı

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Kayseri Melikgazi'de oyuncak silahı okula doğrultan şahıs gözaltına alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun önünde oyuncak silahla dolaşarak silahı okula doğrultan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayı duyan veliler okul önüne gelirken, okul duvarındaki 'katil' yazısı dikkat çekti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokulun önünde oyuncak silahla dolaşan ve silahı okula doğru doğrultan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Küçükçay Sokak üzerinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.K. (21) oyuncak silahla okulun önüne geldi. Bir süre okul çevresinde gezen ve silahı okula doğrultan şahsı gören çevredekiler durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan çalışmalarda şüpheli M.K. okulun biraz uzağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs polis merkezine götürülürken, olayı duyan velilerde okul önüne geldi.

Öte yandan, olayın meydana geldiği okulun duvarında yazan "katil" kelimesi de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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