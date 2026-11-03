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Kayseri Melikgazi'de mağaza yangını 3 saatte söndürüldü, hasar gün ağarınca görüldü

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Kayseri Melikgazi'de mağaza yangını 3 saatte söndürüldü, hasar gün ağarınca görüldü Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de mağaza yangını 3 saatte söndürüldü, hasar gün ağarınca görüldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde lastik ve züccaciye mağazasında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, yanındaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürülen yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde lastik ve züccaciye mağazasında çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinin bir bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Öte yandan, meydana gelen yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yanan mağaza dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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